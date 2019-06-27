Врачи рассказали, какое дыхание помогает похудеть

Техника получения тонкой талии.Как похудеть быстро и легко без изнурительных диет и упражнений? Многие из нас изводят себя этим вопросом, поскольку бывает трудно разобраться, какие способы похудения действительно работают.Большинство способов снижения веса основываются либо на тренировках в тренажерном зале, что стоит немалых денег, либо на строгих диетах, при которых ваш желудок урчит от голода. Но японская техника глубокого дыхания, или как еще ее называют «диета долгого дыхания», может вам помочь наконец-то сбросить те несколько лишних килограммов.Все что вам необходимо будет сделать, это принять правильное положение, медленно вдохнуть (в течение 3 секунд) и очень медленно выдохнуть (в течение 7 секунд). И знаете, что самое приятное? Это упражнение выполняется всего лишь 2 минуты один раз в день.Секрет техники заключается в том, что во время долгого вдоха кислород успевает попасть в жировые клетки и расщепить их на воду и углерод, которые вы затем и выдыхаете в виде углекислого газа.Соответственно, чем больше кислорода вы выдохнете, тем больше жира он «сожжет» в организме. Кроме того, по мнению специалистов, эта техника способствует не только «растворению» лишних килограммов, но и ускорению метаболизма, а также ощутимому укреплению мышц живота.В британском медицинском журнале (BMJ) было опубликовано исследование, установившее, что в результате такого дыхания человек сжигает до 250 грамм жира в день.Конечно, методика вряд ли поможет, если вы будете питаться исключительно жирной пищей и совсем не будете двигаться. Однако, как дополнение к сбалансированному образу жизни такая дыхательная гимнастика, скорее всего, сработает.