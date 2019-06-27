Названы доступные продукты, ускоряющие обмен веществ

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В безуспешных попытках похудения, женщины продолжают все жестче изнурять себя различными диетами.Однако все попытки добиться идеального веса и избавиться от лишних килограммов могут быть тщетны. Ведь практически у каждого третьего человека есть проблемы с метаболизмом. Эта проблема решаема, так как существует ряд продуктов, которые положительно влияют на обмен веществ в организме человека.Халапеньо, хабанеро, кайенский и другие виды острых перцев непосредственно ускоряют метаболизм и стимулируют кровообращение. Этим эффектом острые перцы обязаны капсаицину, входящему в их состав соединению. По данным исследований, потребление острого перца способно повысить скорость метаболизма на 25%.Цельные зёрна полны питательных веществ и сложных углеводов, ускоряющих обмен веществ путем стабилизации уровня инсулина. Медленные углеводы, такие как овсянка, коричневый рис и лебеда дают более продолжительную энергию, без вспышек, характерных для богатых сахаром продуктов. Нам необходимо сохранять инсулин на низком уровне, так как его скачки «сообщают» телу о необходимости отложить дополнительный жир.Богатый кальцием, брокколи также содержит чрезвычайно много витаминов А, К и С. Одна порция брокколи снабдит вас необходимым количеством фолиевой кислоты, пищевых волокон, а также различными антиоксидантами. Брокколи – один из лучших продуктов для детоксикации, который вы можете добавить в свой рацион.Исследование, представленное Университетом в Рио-де-Жанейро, также установило положительные результаты в похудении среди женщин, ежедневно употреблявших три маленьких яблока или груши.