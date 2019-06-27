Диетологи рассказали, можно ли есть мед при похудении
Пожалуй, отказ от сладкого в период похудения – это один из самых сложных пунктов программы по снижению веса и перехода на правильное питание. Из натуральных «подсластителей жизни» остается не так много вариантов, и самый распространенный среди них – мед.
Можно ли употреблять вкусный продукт пчеловодства и в каких количествах рассказала в Instagram диетолог Алина Дяченко.
Эксперт предложила для начла разобраться, что же такое мед? Это частично переваренный в зобе пчелы нектар или сахаристые выделения некоторых растений.
Мед содержит около 20% воды, около 80% углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза), витамины группы В, Е, К, С, каротин, фолиевую кислоту.
Чем мед полезен?
Укрепляет иммунитет.
Нормализует обмен веществ, ускоряет метаболизм, улучшает пищеварение.
Источник витаминов и полезных веществ.
Имеет антибактериальное, бактерицидное и противовоспалительное действие.
Замедляет процессы старения.
Улучшает настроение и снижает желание съесть что-то сладкое.
Важно! При температуре свыше 60 градусов мед теряет свои полезные свойства.
Быть или не быть меду при похудении?
Мед калорийный. В 100 граммах содержится около 330 ккал (81,5 грамм углеводов). Гликемический индекс варьируется 50-70. В то время как в сахаре содержится 398 калорий, а ГИ = 100.
Мед может быть в рационе худеющего человека, но в ограниченных количествах. 1-2 ч.л. в день. Не добавляйте мед в выпечку и горячий чай, а кушайте вприкуску.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология
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