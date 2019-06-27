Курение будущего папы опасно для его сыновей

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Если мужчина перед зачатием ребёнка курит, то у его сыновей впоследствии отмечается меньшее количество сперматозоидов.Мальчики от отцов, которые курили перед зачатием, имеют впоследствии почти на 10% меньше сперматозоидов. Впрочем, это может также вызываться пассивным курением их матерей.Если мужчина перед зачатием ребёнка курит, то у его сыновей впоследствии отмечается меньшее количество сперматозоидов. К такому выводу пришли датские исследователи, которые проанализировали образцы семени, взятые у около 800 подростков. Выяснилось, что ежедневное курение отца перед зачатием снижает концентрацию сперматозоидов у его сына приблизительно на 8%. Это ещё одна демонстрация вредного воздействия табачного дыма не только на организм самого курильщика, но и на здоровье его детей.Опасность курения во время беременности уже давно установлена, так как наука доказала, что сигареты могут вызывать дефицит массы тела при рождении и разного рода родовые дефекты. Однако не так много известно по поводу того, влияет ли курение отца на здоровье его нерожденного ребенка. Вот теперь исследователи восполнили этот пробел. Информация о курении будущих отцов основывалась на сообщениях от их партнерш.Отметим, что исследование не доказало наличия причинно-следственной связи между курением будущего отца и снижение фертильности его сыновей, которое бы передавалось через сперматозоиды. Нельзя исключить, что причиной снижения фертильности мальчика может быть пассивное курение матери, то есть вдыхание ею табачного дыма.