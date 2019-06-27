Названы причины развития любовной зависимости

Чаще всего зависимость от секса развивается у мужчин в возрасте 30–40 лет и молодых незамужних женщин.Специалисты выяснили, по каким причинам развивается зависимость от интимной близости.В последнее время фиксируется рост числа людей с диагностированным сексоголизмом.Причем речь идет о серьезной аддикции, которую вполне можно сравнить с алкогольной, наркотической или игровой зависимостью.Чаще всего зависимость от секса развивается у мужчин в возрасте 30–40 лет и молодых незамужних женщин. Специалисты отмечают, что аддикция к сексу возникает из-за высокого уровня тревожности, а половой акт используется как способ разрядки. Интимная близость снижает стресс и повышает выработку гормонов радости.