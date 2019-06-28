Этот вид чая защищает от заболеваний сердца

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Он также снижает риск рака.Новое исследование университета Дэвиса показало, что катехины в зеленом чае могут снизить риск сердечных приступов и снизить воспаление в кровеносных сосудах.Также зеленый чай оказался связан с более низким риском некоторых видов рака, сообщает Американское сообщество онкологии. Экспериментальные модели показали, что зеленый чай может снизить риск инфаркта, инсульта и рака яичников в разы.Однако пока из-за недостатка данных нельзя назвать зеленый чай как полноценное средство профилактики этих болезней, только как дополнительная пищевая добавка, говорит врач клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке Челси Шнайдер (Chelsey Schneider).