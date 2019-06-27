Эта привычка увеличивает риск инфаркта в 13 раз

Статистика касается женщин.Британские кардиологи из Шеффилда отметили, что у женщин до 50 лет, которые курят, в 13 раз увеличивается риск развития сердечного приступа.Специалисты проследили за состоянием здоровья более 3 тысяч пациентов, которые пережили инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI).STEMI – что это? Это состояние, характеризующееся блокированием одной из главных артерий сердца, которая снабжает орган кислородом и кровью.Исследование продолжалось в течение трех лет. Как оказалось, у женщин в возрасте до 50 лет, которые курят, в 13 раз выше риск развития сердечного приступа по сравнению с теми, у кого нет такой вредной привычки.У курящих мужчин в той же возрастной группе риск повышался в 8,6 раза по сравнению с некурящими.По словам исследователей, курение особенно опасно для женщин, поскольку уменьшает уровень выработки гормона эстрогена.Когда женщины бросили курить, риск инфаркта снизился до уровня некурящих.