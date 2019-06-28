Названы методики, улучшающие интимные возможности

Упражнения обладают целительной силой.В целях лечебного воздействия секса при многих заболеваниях и патологических состояниях можно использовать методологические приемы, предложенные известным американским психологом Б. Кислингом.Эти методики состоят из упражнений, построенных по принципу от простого к сложному, или точнее, от менее интимного к более чувственному и изощренному, а следовательно, обладающему большей целительной силой. Эти программы, состоящие из нескольких упражнений, помогают убедительно продемонстрировать лечебные свойства секса. Эти методики с поэтапным усилением психо-эротического воздействия особенно важны для более сдержанных и стеснительных по природе женщин. В неменьшей мере они необходимы и для определенной категории мужчин, ошибочно считающих себя недостаточно полноценными в сексуальном отношении.Важно подчеркнуть, что эти упражнения, кроме убедительного лечебного эффекта, помогают людям, уже вступившим на путь интимной жизни, достичь максимальной раскованности и максимальной духовной близости.Именно эти предварительные эротические ласки, или любовные игры, способствуют достижению максимума удовольствия от величайшего акта человеческой любви, сопровождающего человека с юных лет до глубокой старости. А именно максимальное удовлетворение половой близостью создает не только радость бытия, но и обеспечивает тот лечебный эффект, который исцеляет многие болезни.Следовательно, есть упражнения, которые являются подготовительными: они не лечат болезни, они лишь являются преамбулой к главным чувственным упражнениям, несущим основу лечения сексом. Они лечат душу двух любящих друг друга молодых людей, познавших близость тел, но не знакомых с их потенциальными особенностями и возможностями.Эти упражнения не должны еще рассматриваться как эротическая подготовка к занятию любовью, не должны иметь того воздействия, которыми обладают любовные игры, сопровождающиеся жаркими объятиями, страстными поцелуями и чувственными ласками. Их цель совершенно иная: эти приемы призваны максимально качественно улучшить половые отношения, значительно расширить шаблонную привычную «зону дозволенного», помочь убедиться на практике, что любящим мужчине и женщине допустимо все, что может улучшить их сексуальные отношения.Чувства привязанности и максимального духовного сближения позволяет достичь первое упражнение, образно названное «как ложки». Партнеры ложатся так, чтобы задняя часть туловища одного из них прижималось к передней части тела другого. Ноги при этом согнуты в коленях. Лежать в этом положении следует молча без движений, максимально стараясь расслабить все мышцы тела. Дыхание ровное, несколько замедленное и поверхностное. Через каждые 3–4 вдоха следует продолжительный выдох. Здесь крайне важно сосредоточить внимание обоих на ощущении тепла и предельной близости. Первое время это упражнение можно проводить в нижнем белье и по мере увеличения душевной близости и психологической раскованности — без одежды. Это упражнение проводится ежедневно по 10 минут перед сном. Время постепенно нужно увеличивать до получаса.Второе упражнение условно называется «передача энергии». Оно предназначается для передачи биотоков друг другу. Упражнение проводится сидя. Партнеры садятся друг против друга так, чтобы ладони их соприкасались. В таком положении уже через 10–20 секунд ощущается тепло между ладонями. Теперь нужно медленно развести ладони так, чтобы между ними образовался небольшой зазор. Сидящие в таком положении половые партнеры, как правило, чувствуют все нарастающий поток энергии, возникающий между ними. Длительность такого энергетического воздействия — 5—10 минут.Третье упражнение, это «ласки лица». Мужчина и женщина попеременно каждые 15 минут выполняют функции то активного, то пассивного партнера, что постепенно, по прошествии небольшого времени (1–1,5 месяца), выработает у них чувство равенства и взаимной активности в интимных отношениях. Активный партнер сидит спиной к стене, держа на коленях подушку. Пассивный кладет голову на подушку лицом вверх. Во время упражнения активный партнер нежно ласкает голову партнера медленно и поверхностно до шеи. Чувствовать нужно только кожу, поглаживая ее вдоль и поперек. Движения производятся обеими руками, переходя от щек ко лбу и подбородку. Особое внимание уделяется ушным раковинам. У многих людей кожа ушей очень чувствительна к прикосновению и нередко является, особенно у женщин, зоной повышенной половой чувствительности. Прикасаться нужно так, чтобы приятные ощущения получал в первую очередь активный партнер. Данный способ прикосновений, как показал опыт, позволяет со временем достичь единства ощущений. Конечно, это получается только в том случае, если оба партнера получают удовольствие при взаимных прикосновениях.Регулярное выполнение этого упражнения приводит любящих людей, живущих половой жизнью, к выработке синхронного полового удовлетворения. Второе и третье упражнение проводятся в легкой домашней одежде типа пижамы или халата.Четвертое упражнение это «ритуал». Оно создает для данной конкретной пары с самого начала их интимной жизни особую психологическую и духовную атмосферу. Речь в данном случае идет об особом, только им присущем обряде, который необходимо регулярно повторять перед каждой половой близостью. Это упражнение со временем вырабатывает условно-рефлекторную зависимость между ритуалом и занятием любовью. Ритуалом может быть легкое застолье с употреблением какого-то вкусного блюда или прогулка к заветному месту по свежему воздуху. Ритуальную роль нередко может выполнять душ, принимаемый вместе с последующим поочередным массажем, и многое другое.Все эти четыре упражнения проводятся либо последовательно, либо в другом порядке, обязательно перед половой близостью. Они призваны создать сексуальное совершенство между двумя любящими людьми, получившее название «сексуальной пары». Оно проявляется в том, что и мужчина и женщина приучаются испытывать страстное желание половой близости друг с другом и получают при этом максимальное наслаждение. Здесь следует указать, что сексуальная пара спорадически создается обычно среди молодых, физически здоровых людей с высокой или средней половой конституцией. Но в этом и есть важная роль указанных четырех упражнений: они позволяют выработать сексуальное совершенство не только у молодых, но и у людей пожилого возраста, не только у здоровых, но и у больных. Важно отметить, что с помощью указанных подготовительных упражнений в большом проценте случаев удается создать пару даже у мужчин со слабой половой конституцией.