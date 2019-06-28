Медики рассказали, кому опасны груши и яблоки
Яблоки, груши, лесные орехи и фрукты несут в себе опасность для людей с аллергией. Ситуацию прокомментировала аллерголог Елена Бобрикова.
Врач считает, что перекрестную аллергию провоцируют молекулы органических веществ, сходные по строению.
К примеру, 70% людей с аллергией на березовую пыльцу остро реагируют на орехи, сливы, персики, черешню, груши и яблоки. При перекрестной реакции может начаться зуд и отек гортани. Симптомы проявляются внезапно и вскоре проходят. В единичных случаях требуется экстренная медицинская помощь.
Аллерголог рекомендует для снятия реакции использовать антигистаминные препараты. Если человек чувствует заложенность носа, зуд, не может дышать, необходимо вызвать скорую помощь.
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