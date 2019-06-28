Жители жарких стран подсказали, как пережить жару

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На какие продукты налегать.Как пережить африканский зной без вреда для здоровья, рассказал член Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадран.В первую очередь, в течение дня необходимо выпивать до 3-5 литров воды. Причем пить нужно регулярно в течение дня. Минимум по глотку каждые 10 минут. Если столбик термометра зашкаливает, можно даже завернуться во влажную простыню. И не забывать как можно чаще принимать прохладный душ или просто умываться холодной водой.На улице лучше появляться как можно реже, а если выходить приходится, лучше выбирать одежду из натуральных хлопковых и льняных тканей. Они обеспечивают естественную циркуляцию воздуха. Помимо этого, предметы гардероба должны быть светлых оттенков, чтобы отражать солнечные лучи.“В случае возникновения неприятных симптомов в жаркие дни надо немедленно найти прохладное помещение с кондиционером, отдохнуть, выпить большое количество чистой питьевой воды или специальный спортивный напиток. Следует избегать сладкой газировки, кофе, черного чая. При этом стакан молока или зеленый чай с натуральной мятой поможет восстановить силы и будет полезным”, – рассказывает египетский врач.Особое внимание нужно обратить на то, что кондиционер должен охлаждать воздух не ниже 24 градусов по Цельсию. Иначе можно спровоцировать переохлаждение организма. Если же в помещении нет кондиционера, нужно обеспечить движение воздуха подручными средствами: открыть окна и двери, включить вентилятор. А чтобы помещение не перегревалось, задернуть шторы.При этом тяжелые портьеры и ковры лучше на время убрать из квартиры – они настоящие тепловые аккумуляторы. Еще один совет от доктора Бадрана – налегать на продукты, которые в Египте называют “водяными батарейками”.“Это свежие огурцы (96% воды), арбузы (90% воды), кабачки и легкие фруктовые салаты”, – рассказывает доктор Бадран.Ну и, само собой, в жаркую погоду лучше постараться избегать фастфуда, жирных блюд, копченых, соленых и маринованных продуктов. Ведь они задерживают воду в организме.