Эти анализы важно сдавать ежегодно

Обязательный список анализов.Это тот базовый чек-ап, который нужно сдавать хотя бы раз в год полностью. Об этом рассказала Екатерина Толстикова.Что важно отметить:Показатели в референсе-это еще ничего не значит. Правильная интерпретация может быть только вашим доктором!Необходимо выбрать одну лабораторию и повторно пересдавать там же, это тоже важно, так как отличаться могут не только референсы, но и результаты в целом.Дополнительно при наличии определенных жалоб сдаются другие маркеры (на гельминты, микроэлементы и тд).Перед анализами не нужно наедаться на ночь, курить, пить алкоголь, поздно тренироваться и пить вечером кофеинсодержащие напитки. Также желательно отменить препараты, если вы что-то принимаете.Полный список анализов:Общий анализ крови развернутый;Биохимический анализ крови на общий белок, глюкоза, АлАт АсАт билирубин общий прямой непрямой, креатинин, мочевина, ГГТП, щелочная фосфатаза;Активная форма витамина Д -25-OH;Лпнп лпвп ТГЦ общий холестерин;ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный АТПО;Кортизол (слюна) — утренняя натощак! (не чистить зубы, не пить воду до сдачи);Инсулин;Индекс НОМА;Лептин;Сывороточное железо;Ферритин;Магний;Кальций ионизированный;с-реактивный белок;Гомоцистеин;Тестостерон свободный;Мочевая кислота;Пролактин.Копрограмма;УЗИ органов брюшной полости + УЗИ органов щитовидной железы;Общий анализ мочи;ФГДС с определением базальной секреции и хеликобактера — по показаниям, как и анализ кала на микрофлору и хеликобактер;И самое важное — если вы не знаете, что с этим списком потом делать, и зачем вам это нужно, лучше не начинать: это дорого, психологически не всем комфортно и забирает время!