Эти анализы важно сдавать ежегодно
Это тот базовый чек-ап, который нужно сдавать хотя бы раз в год полностью. Об этом рассказала Екатерина Толстикова.
Что важно отметить:
Показатели в референсе-это еще ничего не значит. Правильная интерпретация может быть только вашим доктором!
Необходимо выбрать одну лабораторию и повторно пересдавать там же, это тоже важно, так как отличаться могут не только референсы, но и результаты в целом.
Дополнительно при наличии определенных жалоб сдаются другие маркеры (на гельминты, микроэлементы и тд).
Перед анализами не нужно наедаться на ночь, курить, пить алкоголь, поздно тренироваться и пить вечером кофеинсодержащие напитки. Также желательно отменить препараты, если вы что-то принимаете.
Полный список анализов:
Общий анализ крови развернутый;
Биохимический анализ крови на общий белок, глюкоза, АлАт АсАт билирубин общий прямой непрямой, креатинин, мочевина, ГГТП, щелочная фосфатаза;
Активная форма витамина Д -25-OH;
Лпнп лпвп ТГЦ общий холестерин;
ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный АТПО;
Кортизол (слюна) — утренняя натощак! (не чистить зубы, не пить воду до сдачи);
Инсулин;
Индекс НОМА;
Лептин;
Сывороточное железо;
Ферритин;
Магний;
Кальций ионизированный;
с-реактивный белок;
Гомоцистеин;
Тестостерон свободный;
Мочевая кислота;
Пролактин.
Копрограмма;
УЗИ органов брюшной полости + УЗИ органов щитовидной железы;
Общий анализ мочи;
ФГДС с определением базальной секреции и хеликобактера — по показаниям, как и анализ кала на микрофлору и хеликобактер;
И самое важное — если вы не знаете, что с этим списком потом делать, и зачем вам это нужно, лучше не начинать: это дорого, психологически не всем комфортно и забирает время!
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