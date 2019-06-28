Офтальмолог рассказал, кому нельзя носить линзы

Что выбрать — очки или линзы.Когда врач советует носить средства коррекции, тогда возникает вопрос выбора – очки или линзы. Однако однозначного ответа, что же лучше, – нет.Офтальмолог Наталья Ворошилова указывает, что в каждом из этих методов коррекции есть свои плюсы и минусы.ОчкиЭто традиционный способ коррекции зрения. Неинвазивный (нет контакта с глазом), поэтому отсутствует риск инфицирования глазной поверхности.При нормальной переносимости этот способ коррекции практически не имеет противопоказаний.Из минусов – не всем нравится носить очки. Есть ограничения переносимости оптики при разном зрении на глазах. В среднем хорошо переносится разница, которая не превышает 3 диоптрии.Если разница больше, контактные линзы могут быть лучшим решением. Также при астигматизме лучшая корекция достигается при ношении контактных линз.Контактные линзыК плюсам контактных линз можно отнести хороший косметический эффект – это важно для тех, кто не хочет носить очки. Также во время ношения контактных линз человек лучше переносит полную коррекцию нарушений зрения.К минусам можно отнести необходимость определенных мануальных навыков при обращении с линзами. Существует риск инфицирования глазной поверхности при неправильной обработке линз, а также повышенный риск развития синдрома сухого глаза.Если человек пользуется ежедневными линзами, риск заражения минимален, при условии, что перед надеванием он моет руки.Ночные линзыОтдельно рассматривают ортокератологические ночные линзы, которыми пациенты пользуются ночью, во время сна.Минусы ортокератологических линз заключается в том, что при их ношении не исключен риск инфицирования, риск развития синдрома сухого глаза.Существуют ограничения – миопия до – 8,0 Д, гиперметропия – 6,0 D, астигматизм до 5 D.Миопия – что это? Это дефект зрения, когда человек четко видит только близко расположенные предметы.Также есть ряд абсолютных противопоказаний.Ортокератологические ночные линзы – противопоказания:воспалительные заболевания глаза и его придаточного аппаратавыраженный синдром сухого глазадистрофические заболевания роговицывыраженный нистагм (непроизвольное движение глаз)тяжелый иммунодефицитинфекционные и воспалительные заболевания в острой фазезлокачественные опухоли глаза и его придаточного аппаратавыраженное снижение чувствительности роговицыпсихические отклоненияК плюсам ночных линз можно отнести то, что это один из самых эффективных способов контроля миопии. Также достоинством является свобода от линз в дневное время от одного до нескольких суток.