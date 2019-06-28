Эксперт рассказал о простом методе похудения

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Разгрузочный день только воде является радикальным решением и проводить его можно только при правильной подготовке и отсутствии проблем со здоровьем.При правильном подходе разгрузочные дни положительно сказываются на работе всего организма и практиковать их нужно не только для снижения веса, но и для того, чтобы активизировать обмен веществ, очистить организм и дать передышку печени и органам пищеварения.При этом «разгружаться» медики советуют на каком-то одном растительном продукте (огурцах, яблоках) либо кефире, а вот разгрузочный день на воде – это скорее, легкая и недолгая голодовка, потому с этим стоит быть осторожнее.«Это хороший вариант разгрузки после бурных застолий и длительных злоупотреблений горячительными напитками. Также такие дни показаны при проблемах с кожей – при регулярном повторении очищаются кожные покровы, исчезают мелкие морщинки, улучшается цвет кожи. Но даже однодневное голодание не позволено людям с хроническими недугами, с ослабленным иммунитетом и при сильном упадке сил. Противопоказана такая разгрузка и при проблемах с сердцем и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — предупредила медик.Проводя разгрузочный день, важно пить много. Причем, не тогда когда чувствуете жажду. А в течение всего дня небольшими порциями, буквально по пару глотков каждые минут 15-20. Вода должна быть комнатной температуры, лучше, если это будет минералка, но обязательно без газа.Также можно выдавить в воду пару долек лимона, а вот от чая и кофе стоит отказаться, запрещены сладкие газировки, кола, фруктовые соки и так далее.После разгрузки на воде важно также правильно перейти к обычному питанию, а не набрасываться сразу на холодильник.«На следующий день в меню приветствуются овощи и фрукты, легкие кисломолочные продукты, зерновые хлебцы. От мяса и тем ветчины, бекона, сосисок, колбасы и т.д. в послеразгрузочный день лучше отказаться.