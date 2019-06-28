Врачи назвали главную причину ослабления иммунитета

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В 90% случаев ослабление иммунитета наступает из-за повышенного нервного напряжения, или попросту — стресса.Именно об этом говорит международная статистика.Эксперты уверены, что первопричиной слабого иммунитета является именно стресс. Ввиду чего ослабленный организм становится легкой мишенью для различных заболеваний, протекающих в более острой форме.Как следствие, медики назначают противовирусные и антибактериальные препараты, которые ослабляют организм еще больше.Эксперты советует перейти к здоровому образу жизни, наладить сон и минимизировать стресс, чтобы укрепить иммунитет.