Врачи назвали главную причину ослабления иммунитета
Именно об этом говорит международная статистика.
Эксперты уверены, что первопричиной слабого иммунитета является именно стресс. Ввиду чего ослабленный организм становится легкой мишенью для различных заболеваний, протекающих в более острой форме.
Как следствие, медики назначают противовирусные и антибактериальные препараты, которые ослабляют организм еще больше.
Эксперты советует перейти к здоровому образу жизни, наладить сон и минимизировать стресс, чтобы укрепить иммунитет.
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Добавил kolonka в категорию Инфекционные болезни
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