Диетолог назвала наиболее частые ошибки худеющих

Что делать, если вес не уходит.

Если вес упорно не хочет снижаться — возможно, вы допускаете одну из этих ошибок.

Есть люди, которые годами сидят на диетах или здоровом питании, а лишний вес по-прежнему с ними. Отчего может сложиться такая ситуация, рассказала диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram.

Она перечислила список основных причин, по которым у вас не получается похудеть.

Метания и непостоянство

Это — вечно худеющие девушки, которые меняют диеты, как перчатки. Вместо того, чтобы 1 раз обучиться эффективной системе и всю жизнь прожить в стройном здоровом теле.

Много слов, мало действий

С удовольствием рассуждают на темы ЗОЖ, но дальше разговоров дело не идет.

Искательницы волшебных таблеток

Чаи для похудения, детоксы, копеечные планы питания «один размер для всех» (мне хочется плакать, когда я вижу эти планы…). И это на фоне непонимания базовых принципов питания и того, как работает организм.

Вечная подготовка к счастливому будущему

Чтобы пойти в спортзал…. мне нужно привести себя в хорошую форму. Это как знаете: не могу пойти в душ, потому что сначала мне нужно помыться.

Слова расходятся с действиями

«Спортзал и диетолог – это очень дорого», — сказала она и пошла за новым Айфоном. Можно говорить, сколько угодно, что здоровье и фитнес – ваши приоритеты. Но настоящие приоритеты – это то, на что вы тратите свое время и деньги.

Тяга к продвинутым стратегиям без знания основ

Раз в неделю — интервальное голодание, неделя в месяц — циклы калорий и углеводов. В остальные дни — отрыв по полной.

Новички учатся у новичков

За знаниями идут не к профессионалам, а к тем, кто похудел сам и теперь учит других, не имея соответствующих знаний.
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