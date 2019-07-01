Диетолог назвала наиболее частые ошибки худеющих

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Что делать, если вес не уходит.Если вес упорно не хочет снижаться — возможно, вы допускаете одну из этих ошибок.Есть люди, которые годами сидят на диетах или здоровом питании, а лишний вес по-прежнему с ними. Отчего может сложиться такая ситуация, рассказала диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram.Она перечислила список основных причин, по которым у вас не получается похудеть.Метания и непостоянствоЭто — вечно худеющие девушки, которые меняют диеты, как перчатки. Вместо того, чтобы 1 раз обучиться эффективной системе и всю жизнь прожить в стройном здоровом теле.Много слов, мало действийС удовольствием рассуждают на темы ЗОЖ, но дальше разговоров дело не идет.Искательницы волшебных таблетокЧаи для похудения, детоксы, копеечные планы питания «один размер для всех» (мне хочется плакать, когда я вижу эти планы…). И это на фоне непонимания базовых принципов питания и того, как работает организм.Вечная подготовка к счастливому будущемуЧтобы пойти в спортзал…. мне нужно привести себя в хорошую форму. Это как знаете: не могу пойти в душ, потому что сначала мне нужно помыться.Слова расходятся с действиями«Спортзал и диетолог – это очень дорого», — сказала она и пошла за новым Айфоном. Можно говорить, сколько угодно, что здоровье и фитнес – ваши приоритеты. Но настоящие приоритеты – это то, на что вы тратите свое время и деньги.Тяга к продвинутым стратегиям без знания основРаз в неделю — интервальное голодание, неделя в месяц — циклы калорий и углеводов. В остальные дни — отрыв по полной.Новички учатся у новичковЗа знаниями идут не к профессионалам, а к тем, кто похудел сам и теперь учит других, не имея соответствующих знаний.