Медики рассказали, как питаться правильно и экономно

Как сбалансировать питание и не переплатить.Специалисты считают, что здоровое и сбалансированное питание это не дорого – отказ от вредных продуктов поможет существенно сэкономить семейный бюджет.Существует популярное мнение, что полезная и вкусная еда это очень дорого, поэтому доступна малому количеству людей. Врачи придерживаются другого мнения — правильное питание экономит время и деньги. Здоровое питание не предполагает сложных рецептов и длительной термической обработки.Есть два важных и относительно дорогих продукта от которых не стоит отказываться – мясо и рыба. Эти продукты являются не только источником белка, но также богаты незаменимыми аминокислотами. Мясо стоит употреблять не чаще двух раз в неделю, иначе появляется риск развития колоректального рака. Рыбу можно употреблять чаще, но двух раз в неделю достаточно, чтобы получить все необходимые питательные вещества.По мнению специалистов, экономить на этих продуктах нет смысла, а вот отказаться от колбас, сосисок, печени и других субпродуктов будет очень правильным решением. Фрукты и овощи обязательны в ежедневном рационе.Причем все необходимое можно получить из простых сезонных продуктов, которые стоят не дорого и есть практически в любом магазине. Вполне достаточно капусты, морковки, лука, свеклы и яблок. Также в ежедневный рацион стоит включить крупы – гречку, овсянку, рис. А вот молочные продукты к обязательным не относятся.