Этот напиток очищает организм и помогает сбросить вес

Как вернуть былую форму.Если вы набрали лишние килограммы во время продолжительных праздников, пришло время вернуть былую форму. Уникальный напиток поможет вам похудеть в самые короткие сроки, кроме того, он поможет очистить ваш организм от вредных веществ. Напиток прекрасно утоляет чувство голода и питает организм полезными веществами, поэтому он отлично подойдет в качестве основы рациона для разгрузочных дней.Целебный напиток на основе фруктов, овощей и специйИнгредиенты: 2 моркови, 4-5 стеблей сельдерея, натуральный мед, пару яблок, лимон, имбирь, корица.Приготовление: необходимо две морковки, пару яблок и до пяти стеблей сельдерея измельчить с помощью блендера до получения однородной массы, добавить одну столовую ложку лимонного сока, несколько чайных ложек меда светлых сортов, по половине чайной ложки корицы и имбиря.Можно включить этот напиток в ежедневный рацион или же устраивать разгрузочные дни на основе этого напитка, во время их проведения необходимо заменить завтрак и ужин приемом этого напитка.