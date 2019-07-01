Врачи рассказали, как кофе влияет на похудение

На самом деле польза кофе в процессе похудение всего лишь миф. Тем не менее, вероятность его подтверждения высока.Кофе — не только один из наиболее популярных горячих напитков в мире, он, вероятно, способствует и здоровью. Исследования, среди прочего, свидетельствуют о том, что кофеинсодержащий напиток защищает от диабета и заболеваний кровеносных сосудов, ограждает ДНК от повреждений и даже может улучшать память.Признаки того, что кофе может оказывать и другое положительное воздействие, обнаружили ученые под руководством Майкла Саймондса из Ноттингемского университета: кофе, вероятно, помогает при похудении, стимулируя функции бурой жировой ткани.Функция этих жировых клеток заключается в том, чтобы максимально быстро сжечь поступившую им энергию и преобразовать ее в тепло. (…) Первые опыты, проделанные на клетках, показали, (…) что кофеин, вероятно, воздействует на так называемый термогенин. Этот белок, также называемый UCP1, оказывает решающее воздействие на функцию бурого жира, — говорится в статье.Чтобы проследить этот эффект на людях, ученые попросили девятерых участников выпить чашку кофе и наблюдали за тем, что происходило в их организме. Исследователи зафиксировали значительное повышение температуры в определенных частях тела, в частности в надключичной области, которая является своего рода резервуаром бурого жира. При этом в эксперименте со стаканом воды повышения температуры зафиксировано не было, передает издание.По мнению ученых, это исследование является первым доказательством того, что кофе может оказывать прямое воздействие на функцию бурого жира. Дальнейшие исследования должны показать, стимулируется ли функция бурого жира кофеином или, возможно, другими веществами, содержащимися в кофе.Если дальнейшие исследования подтвердят потенциал кофе как стимулятора функции бурого жира, это позволит разработать новые методы в борьбе с лишним весом и диабетом, — пишет Focus.