Диетологи рассказали о невероятной пользе интервальной диеты

Такой тип питания стал настоящим трендом.Интервальное голодание, или диета 16/8 — достаточно простой и в то же время эффективный способ похудения, который уже успели по достоинству оценить многие девушки.Суть интервальной диеты состоит в том, что на протяжении 16 часов нужно полностью воздерживаться от еды, а принимать пищу только 8 часов в сутки. При этом есть можно все и в любом количестве (даже булочку и шоколадку).Временные рамки приема пищи каждый также выбирает на свое усмотрение. К примеру, с 8:00 до 16:00 или 12:00 до 20:00. В остальное время стоит ограничиться только напитками. Чтобы побороть голод в период интервального голодания, диетологи рекомендуют пить напитки без сахара, например, травяной или зеленый чай.Несмотря на то, что при системе питания 16/8 можно есть все, что угодно, есть ряд продуктов, которые рекомендуется включить в свой рацион, чтобы не только уменьшить объемы тела, но и очистить организм и улучшить состояние кожи.Жиросжигающие:мясо курицы, индейки, кролика, а также яйца;грецкие орехи, миндаль, сырые тыквенные семечки;фасоль, нут, горох;нежирный кефир или йогурт без добавокОздоровительные:синие и красные ягоды: вишня, смородина, ежевика;цитрусовые: апельсины, грейпфруты, а также яблоки;овощи зеленого цвета и зелень: капуста, огурцы, шпинат, петрушка и прочее;помидоры, морковь, сладкий перец.Прежде чем начать интервальное голодание, нужно ознакомиться с противопоказаниями. Так как диета 16/8 подходит не всем.беременность и кормление грудью;заболевания желудочно-кишечного тракта;сахарный диабет;заболевания нервной системы, стрессы;почечная недостаточность;заболевания желчного пузыря.