Медики назвали продукт, снижающий артериальное давление

Настоящим спасением для гипертоников является данный простой и доступный продукт, который гарантированно снижает повышенное артериальное давление без приема лекарственных препаратов.К таким выводам пришли специалисты из Лондонской медицинской школы после проведения эксперимента. В исследовании приняли участие пятнадцать мужчин и женщин, чье артериальное давление составляло от 140 до 160 миллиметров ртутного столба.Испытуемым было предложено выпивать по стакану свежевыжатого свекольного сока ежедневно. При этом лекарственные препараты для снижения повышенного артериального давления не применялись.После двух месяцев эксперимента у всех испытуемых наблюдалось снижение повышенного артериального давления в среднем на десять пунктов. Такой результат отмечается при воздействии определенных препаратов от гипертонии. При этом эффект снижения повышенного артериального давления наблюдался как через три — пять часов после приема сока, так и через сутки.Специалисты намерены продолжить изучение воздействия данного продукта на снижение повышенного артериального давления, так как отмечен удивительный результат за столь короткий срок в лечении гипертонии.