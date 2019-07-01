Выявлено новое полезное свойство томатного сока

Почти у всех участников исследования снизилось артериальное давление.Японские ученые провели эксперимент, во время которого попросили почти 500 человек разного возраста, мужчин и женщин, пить много томатного сока.Сок по условиям был несоленым, а участники эксперимента вели дневники, в которые записывали, сколько сока выпили за день и все изменения состояния своего здоровья.Спустя четыре недели ученые изучили дневники участников исследования, а также проверили состояние их здоровья. У 94% добровольцев, у которых имелся диагноз гипертония или предгипертония, было отмечено снижение уровня артериального давления. У половины участников снизился уровень холестерина в крови.Как считают специалисты, этот оздоровительный эффект связан с высоким содержанием ликпопина –каротиноидного пигмента, который является сильным антиоксидантом. Ранее другие исследования показывали, что действие ликопина усиливается за счет содержания в помидорах витаминов А, Е, С. Тогда ученые пришли к выводу, что эффективнее всего употреблять цельные томаты, томатную пасту или сок.