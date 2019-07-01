Медики рассказали, при каких проблемах со здоровьем вредны помидоры

Этот овощ имеет свои противопоказания.Летом в рационе людей появляется все больше фруктов и овощей. Но не все знают, что некоторые овощи стоит употреблять с осторожностью.Популярные помидоры могут нанести вред здоровью, их стоит употреблять в небольших дозах. Врачи рассказали, чем опасен этот овощ.Помидоры — польза или вред? Медики рассказали, что людям, страдающим заболеваниями суставов и проблемами с ЖКТ следует свести к минимуму употребление этого овоща. Также помидоры не следует есть при колите и остром гастрите.В помидоры входят органические кислоты, они могут быть вредны для организма. Они обладают желчегонным эффектом, что вызывает подвижку камней и спазмы в желчном пузыре.Для людей без проблем со здоровьем помидоры нужный продукт, ведь они улучшают пищеварение, повышают аппетит и подавляют рост вредоносных бактерий.