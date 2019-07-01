Найден эликсир для быстрого похудения летом

Медики обнаружили неожиданный эликсир для похудения.Американские эндокринологи нашли новый путь к похудению: с тыла. Все дело в бактериях, которые программируют организм на сжигание жира и ускорение метаболизма, помогая похудеть.Эндокринологи из американского из Центра диабета доктора Джослина добились существенных результатов в лечении ожирения с помощью пересадки кала спортсменов. Дело в том, что на похудение влияют бактерии из рода Вейлонелл. Ученые, беря анализ кала у спортсменов-марафонцев, заметили, что в нем наличие этих Вейлонелл превалирует.Пересадив образцы кала людям, которые не могли похудеть – пациентам диабетического центра, ученые отметили изменения. В мышцах испытуемых было обнаружено снижение уровня молочной кислоты, что говорило о том, что жиросжигательный потенциал увеличился.По мнению авторов исследования, запустить похудение смогут пробиотические добавки, которые искусственно улучшают микрофлору кишечника.