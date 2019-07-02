Медики назвали диету, которая не всегда работает

Медики заявили, что низкоуглеводные диеты не всегда эффективны, в ряде случаев они могут не работать.Причиной являются некоторые факторы, мешающие даже самому здоровому рациону.При системе питания с минимальным количеством углеводов следует найти замену потери части необходимых питательных веществ. Следует включить в рацион рыбу, мясо, яйца и овощи. Специальное печенье, отмечают врачи, для этого не подойдёт.К тому же, если человек не высыпается, он не может быстро похудеть. Отсутствие возможности полноценного отдыха вызывает риск ожирения и сахарного диабета. Спать следует 7-9 часов, ложиться и просыпаться рекомендуется в одно и тоже время. При низкоуглеводной диете нужно контролировать состояние здоровья. Постоянные стрессы могут нарушить гормональный баланс, это в целом отрицательно скажется на процессе похудения.Вместе с тем данная система питания имеет противопоказания. Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в обязательном порядке следует проконсультироваться с медиками.