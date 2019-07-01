Названа группа крови, которая таит массу угроз

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Ученые Гарвардского университета провели исследование, направленное на изучение влияния групп крови на здоровье человека.Итоги исследования научных сотрудников были опубликованы в издании «Дейли мейл».В материале особое внимание обращается на четвертую группу крови. В народе ее еще называют «страшным наказанием».Результаты исследования западных медиков показали, что люди с данной кровью входят в группу риска по ряду заболеваний. В частности, у женщин, которые имеют четвертую группу крови, велик риск развития онкологических заболеваний, включая рак яичников. Помимо того, у беременных женщин имеется риск возникновения преэклампсии — повышения артериального давления и белка в крови.Специалисты Гарвардского университета также установили, что обладатели четвертой группы крови больше всех остальных рискуют заболеть раком поджелудочной железы.В материале издания приводятся данные специалистов из Университета Вермонта. В их научном эксперименте приняли участие 30 тысяч человек. По итогам было установлено, что обладатели четвертой группы крови нередко испытывают проблемы с памятью и мышлением. Более того, они имеют склонность к деменции.Ученые выяснили, что наличие у человека четвертой группы крови является фактором, который повышает у ее обладателей риск развития слабоумия на 82%.При проблемах со здоровьем не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к специалисту.Ранее японские специалисты по итогам многочисленных исследований пришли к выводу, что группа крови оказывает огромное влияние на характер, поведение, формирование некоторых заболеваний и даже успешность человека.