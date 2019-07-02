Назван напиток, который способствует похудению

Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) провели исследование, в результате которого выяснили пользу кофе при похудении.Так, было выявлено, что потребление кофе помогает выработке бурого жира, которого в теле взрослого человека содержится не так много, а расположен он в основном в районе шеи.Его главная функция заключается в производстве тепла путем сжигания калорий (в отличие от белого жира, который накапливается зачастую в результате неправильного питания). Считается, что у людей с низким уровнем массы тела (ИМТ) бурого жира больше.«Бурый жир производит тепло, сжигая сахар и жир. Стимулирование его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, повышает уровень липидов, а сжигание лишних калорий помогает избавляться от избыточной массы. Зачастую это становится реакцией на холод. Однако до сих пор никто не нашел приемлемого способа стимулировать выработку бурого жира у людей», — объясняет профессор Майкл Симондс медицинского факультета Университета Ноттингема.Сначала ученые в лаборатории определили оптимальную дозу кофе для организма, а затем приступили к исследованиям с девятью молодыми добровольцами (четверо мужчин и пять женщин) с нормальным ИМТ (около 23). Испытуемых сажали в комнату, температура в которой поддерживалась на уровне 22 градусов (при этом на улице было около 16 градусов). Сначала участники тестов в течение 30 минут привыкали к обстановке в помещении, затем им давали выпить напиток, содержащий кофеин. Предварительно на их телах были размещены специальные термоотражающие кожные маркеры. Еще 30 минут ученые смотрели, в каких участках тела добровольцев менялась температура.В результате выяснилось, что у добровольцев, которые пили кофе, увеличились экспрессия белка UCP1 (термогенин, разобщающий белок, который находится в митохондриях адипоцитов бурого жира и отвечает за производство тепла у новорожденных, а также у животных, впадающих в спячку) и митохондриальный биогенез. Кроме того, ускорялся метаболизм.Специалистам еще предстоит выяснить, что из всех компонентов кофейного напитка именно кофеин помогает стимулировать активацию бурого жира. И уже после дополнительных исследований можно будет рассмотреть возможность применения кофеина при борьбе с лишним весом.