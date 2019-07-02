Врачи рассказали, как распознать опасные родинки

Каждый человек имеет на своем теле родинки.Наряду с этим бытует мнение, что каждая родинка является опасной, если ее механически повредить.Опасность родинки состоит в том, что она может переродиться в меланому. Согласно статистике, такое перерождение случается нечасто, но риски все же имеются. Поэтому каждый человек обязан знать признаки меланомы и следить за состоянием своей кожи.Признаки меланомыСтоит понимать, что меланома является одним из самых опасных видов рака, который развивается достаточно быстро. Поэтому важно уметь различать первые признаки опасной родинки, которая может превратиться в меланому.АсимметрияПопробуйте визуально провести линию через центр родинки. Если обе половинки симметричны, то никакой опасности такая родинка, скорей всего, не представляет. Если же родинка асимметрична и имеет рваные границы, то это повод немедленно отправиться к врачу.Размытый контурПомимо рваного контура родинки, он может быть размытым и нечетким. Постарайтесь внимательно рассмотреть родинку и определить ее контур как можно точно.ЦветМеланома отличается от обычной родинки не только формой, но и цветом. Нормальная родинка имеет однородный цвет, преимущественно коричневый. Если же ваша родинка имеет неоднородную или странную окраску, то немедленно отправляйтесь к онкодерматологу.Цвет меланомы может быть разным: синий, темно-коричневый, белый или даже сразу нескольких цветов. Еще хуже, если вокруг меланомы появилось покраснение или другое изменение цвета кожи.РазмерыНормальный размер родинки, как правило, не превышает половины сантиметра. Однако большой размер родинки еще не говорит о том, что у вас меланома. Для более точной информации нужно посетить онколога, который с точностью определит опасность вашей родинки.ОщущенияМеланома может сопровождаться неприятными ощущениями. Например, подозрительная родинка начинает чесаться, зудеть или даже проявляется боль. Также признаком меланомы является и изменение размеров и цвета родинки.Что делать?Главное, не стоит паниковать. Чаще всего человек на почве нервозности ставит себе неправильные диагнозы и начинает искать способы лечения меланомы. Процент перерождения родинки в меланому достаточно низок. Поэтому постарайтесь немедленно отправиться к врачу.Также нужно знать, что на ранних этапах меланома прекрасно поддается лечению. Важно лишь вовремя обратиться к врачу и не делать поспешных выводов. Визит к дерматологу или онкологу не займет много времени, зато поможет изучить все подозрительные родинки.Согласно статистике, полное излечение от меланомы на ранних этапах фиксируется у 98% пациентов.Как обезопасить себя от меланомы?В первую очередь нужно начать периодически осматривать свое тело на предмет подозрительных родинок. Попробуйте зафиксировать все родинки на теле и дать им краткое описание. Спустя полгода повторите осмотр и изучите изменения из описания.Главной причиной развития меланомы является воздействие ультрафиолета. Таким образом, любители загара входят в группу риска. Также меланома чаще всего развивается у людей со светлой кожей.Не стоит забывать и о посещении врача по поводу подозрительных и выступающих родинок. Чаще всего врач предлагает удалить родинки, которые расположены в травмоопасных местах: пояс, грудь, подмышки, пах. Также рекомендуется удалять и те родинки, которые выступают над кожей. Не стоит отказываться от удаления таких родинок, т.к. этот процесс практически безболезненный и не оставляет каких-либо следов на теле.