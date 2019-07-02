Эксперты выяснили, как рано вставать и отлично себя чувствовать

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Для того, чтобы утро было по-настоящему добрым, просто проснуться бывает недостаточно.Особенно тяжело дается бодрое доброе утро тем, кто вынужден вставать рано.Настроить себя морально на ранний подъем — это еще полдела. Но вот подготовить свой организм к пробуждению по настойчивому звонку будильника — задача посложнее. Действовать нужно слаженно, тогда и утром будет добрым, и не появится дополнительный фактор стресса в жизни.Логичное решение — чтобы вставать раньше, нужно и спать ложиться не за три часа до подъема. Но делать это нужно, постепенно сдвигая стрелки своих внутренних часов. Понятное дело, что если, привыкнув засыпать в час ночи, вы вдруг в один вечер отправитесь в постель в восемь часов вечера, то уснете вы все равно в час.Как и в любом другом деле, в том, чтобы приучить себя засыпать вовремя, необходима регулярность. Ложитесь спать всегда в одно и то же время. И выходные — не исключение.На полный желудок уснуть не получится. А если и получится, то сон не будет качественным. Если вы не просто стремитесь похудеть, но и намерены изменить свой режим сна и бодрствования, то последний прием пищи должен быть не позже, чем, за два часа до сна.Откажитесь от привычки заводить будильник на несколько сигналов с интервалом в пять минут. Правильно решение — один сигнал будильника и вы на подъеме. Достаточно будет проспать всего пару раз, чтобы вы научились вставать с первого звонка.Сразу, как проснулись, включайте радио или свой любимый плейлист. Это бодрит и дарит хорошее настроение.Сразу, как встали, выпивайте стакан воды комнатной температуры. Вода будит организм.Душ по утрам — отличный заряд бодрости. И обязательно завтракайте, а не хватайте что-то на ходу.Обратите внимание на интерьер спальни. В бледном и невнятном помещении хочется лениться, а яркие краски помогут пробудить внутреннюю активность.В спальне должно быть прохладно. Спертый воздух, чрезмерное тепло и духота вредны для здоровья.