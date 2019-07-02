Ученые назвали неожиданную опасность алкоголя

В бутылках с пивом, вином и другими спиртными напитками содержатся токсичные вещества.К такому выводу пришли исследователи Плимутского университета (Англия).Ученые проверили химический состав 89 бутылок, которые были собраны по торговых точкам в 2017-2018 годах. 76 образцов оказались загрязнены низким уровнем кадмия, а 55 — свинцом. В частности, хром был выявлен во всех бутылках зеленого цвета, а также в 40% бутылок коричневого цвета.Отмечается, что больше всего вредных химикатов содержится в эмалированном стекле.«Так, концентрация кадмия составляла до 20 тысяч частей на миллион, а свинца — до 80 тысяч частей на миллион. Кроме того, металлы могут выщелачиваться из стекла, попадая на другие вещи и предметы. При этом они способны накапливаться до значений, превышающих нормативы США и определяемых как опасные», – говорится в сообщении.