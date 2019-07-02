Врачи назвали несовместимые с микроволновкой продукты

Что нельзя разогревать.Микроволновая печь стала для современных людей настоящим спасением. Теперь не надо бесконечно долго стоять у плиты и ждать, пока еда согреется. Буквально минуту – и готово. Но есть ряд продуктов, которые категорически нельзя разогревать в микроволновке.Кисло-молочные продуктыТакие продукты лучше не разогревать в микроволновке. Дело в том, что молоко свернется и скиснет. Это происходит со всеми видами кисломолочной продукции. Кроме того, в составе таких продуктов есть полезные для пищеварения бифидобактерии. Под влиянием микроволн они погибают, в результате чего смысл потребления такого продукта пропадает.ЗеленьПетрушка, укроп, шпинат, кинза – эту и другую зелень нельзя разогревать в микроволновке. От этого все полезные свойства будут теряться. Более насыщенным становится воздействие нитратов, которые содержатся в зелени. К тому же подобные продукты, разогретые в микроволновке, способны вызвать отравление и расстройство желудка.ГрибыВ идеале грибы нужно есть сразу же после приготовления. Однако мы понимаем, что это не всегда возможно сделать, поэтому люди вынуждены греть блюда с этим продуктом в микроволновке. Но это приводит к тому, что грибы становятся абсолютно бесполезны – белки в их составе разрушаются, образуются вздутие и тяжесть в животе.ЯйцаЭто настоящая протеиновая бомба – яйца категорически нельзя разогревать в микроволновке. Всё дело в том, что подогрев такого продукта будет высвобождать токсины, вредные для пищеварения человека. Кроме того, при их разогревании происходит выделение водяных парок. Если продукт находится в оболочке, то создаётся внутреннее давление, которое может привести к взрыву. При этом не всегда яйца взрываются в микроволновке. Возможно такое и в момент, когда их уже достали.ГовядинаРазогревать в микроволновке говядину – это повышение содержания канцерогена. К тому же меняется структура молекул протеинов, жиров, витаминов в продукте.КурицаНадо заметить, что разогревать в микроволновке белковые продукты в принципе не стоит. Это касается и куриного мяса в том числе. Его белковая структура изменяется, что может привести к расстройству желудка. Греть нужно так, чтобы мясо было тёплым равномерно внутри и снаружи, а микроволновка не позволяет такого сделать. В результате неправильная структура лишает продукта всякой ценности и приводит к проблемам с пищеварительной системой.КартофельЗдесь тоже не всё так гладко, как может показаться. Картофель будет совершенно иначе усваиваться после того, как вы его разогрели в микроволновке. Крахмал распадается и приводит к отложению жиров. Поэтому лучше есть её холодной или же греть в духовке.Замороженные продуктыРазумеется, мы хотим облегчить себе жизнь и кладём замороженные продукты в микроволновке, чтобы увеличить скорость из разморозки. Но этого делать не стоит. Особенно это касается ягод, например, клубники, вишни или клюквы. Всё дело в том, что микроволны уничтожат до 60% витамина С и других полезных веществ, что сделает продукт совершенно бессмысленным. В идеале их нужно размораживать под воздействием комнатной температуры.БрокколиТо же самое касается брокколи. При разогреве в микроволновке убивается 97% микроэлементов и витаминов, полезных для здоровья. Готовить овощ лучше на пару и съедать сразу же после приготовления.