Что взять с собой, отправляясь в отпуск с детьми

Лучше заранее собрать аптечку.Родителям не стоит выезжать куда-то с детьми, не положив в сумку аптечку, какую-то теплую кофту и солнцезащитные средства.Эксперт советует всем родителям перед поездками на отдых с детьми заранее собрать дорожную аптечку — с противовоспалительными, антиаллергенными, обезболивающими, жаропонижающими средствами и т.д.«Период адаптации, приехав к морю, испытывают почти все дети, просто у крепких малышей он проходит легко и безболезненно, но если малыш слабенький и склонен к частым болезням, приготовьтесь к тому, что в первые дни пребывания на курорте у ребенка могут возникнуть расстройства желудка, слабость, подняться температура, снизиться аппетит и т.д. Причем, чем младше ребенок, тем дольше, как правило, длиться период адаптации», — добавила медик.В сумке всегда должна лежать дежурная пара носочков, кроссовки и легкая ветровка. Помимо шорт, маечек, купальника или плавок, панамок, сарафанов и тому подобного, обязательно возьмите собой для вечерних прогулок джинсы, кофточку, рубашку с длинным рукавом или спортивный костюмчик. Холодно может и не будет, но местная мошкара и комары могут очень надоедать», — говорит врач.Ну и, конечно же, не забудьте средство для безопасного загара. Нежной детской коже нужен специальный крем или лосьон, с обязательной пометкой, для какого возраста он предназначен.