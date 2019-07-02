Медики рассказали, кому противопоказаны помидоры

Чего нельзя есть людям с больными суставами.Для наших суставов важно полноценное и здоровое питание. Замечено, что благоприятное действие на суставы оказывают такие продукты как спаржа, тыква, и даже авокадо (съедайте 1 штуку средней величины в течение недели). В них много веществ, поддерживающих эластичность хрящевой ткани, магния и витаминов группы В.Полезны также все растительные масла, семечки — тыквенные, кунжутные, подсолнечные.Зато многие пациенты отмечают, что суставам хуже после помидоров и всех пасленовых, красного мяса (говядины, особенно в жареном или вяленом виде), консервов.Конечно же, при снижении плотности костей и начальных признаках разрушения хрящей необходимы желирующие вещества. Так что почаще готовьте холодец, заливное из курицы и рыбы. Кстати, действие желирующих веществ из продуктов питания превосходит по эффекту многие аптечные комплексы.Артрозным суставам хорошо помогает холод (криотерапия). Греть больные суставы не надо: если есть воспаление, будет хуже. Сделайте ледяной компресс: на больной сустав положите махровое полотенце, а сверху пакет со льдом. Посидите так минут 20. Это уменьшает боль и отечность, улучшает кровообращение.