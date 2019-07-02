Назван напиток, лучше всего избавляющий от жжения в горле

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Оказалось, что слишком острую пищу эффективнее всего запивать молоком.Популярный продукт, а также сладкие растворимые напитки лучше всего справляются с жжением от острой пищи. К такому выводу в ходе исследования пришли специалисты из Университета штата Пенсильвания.В ходе эксперимента, в котором приняли участие 72 взрослых человека, испытуемым предлагалось выпить коктейль «Кровавая Мэри» с красным жгучим перцем, в котором содержится вещество капсаицин – он вызывает сильное жжение в ротоглотке. Затем участникам исследования предлагалось «успокоить» горло при помощи 7 разных видов напитков: воды, колы, сладкого растворимого напитка со вкусом вишни, газированной воды, безалкогольного пива, молока обезжиренного и цельного.На протяжении следующих двух минут каждые 10 секунд испытуемые оценивали свои ощущения. Оказалось, что наибольший эффект наблюдался для молока (любого, но цельное молоко было чуть лучше, чем обезжиренное). Это связано с присутствием в нем белка казеина, который угнетает действие капсаицина. На втором месте – растворимый сладкий напиток – ощущение сладости также хорошо блокирует обжигающий вкус капсаицина. За ними следовали кола, обычная вода, газированная вода и пиво.Худший вариант, по словам ученых, запивать острую пищу алкоголем, поскольку этанол только усиливает жжение и неприятные ощущения во рту.Исследователи также провели опрос среди испытуемых на тему «Нравится ли вам острая пища?», предполагая, что оценка степени жжения и эффекта от запивания может быть индивидуальной. Однако оказалось, что пристрастие к острой еде никак не коррелирует с ощущением ожога от перца.