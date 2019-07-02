Врачи подсказали, как избавиться от растяжек раз и навсегда

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Наиболее эффективные методы в борьбе с растяжками – это лазерное лечение, мезотерапия и специальные крема.Об этом в своем Instagram написала диетолог Елена Кален, напомнив, что растяжки появляются на фоне гормонального изменения в организме, связанного чаще всего с беременностью и родами.«Если растяжки уже появились, то самым лучшим способом от них избавиться или уменьшить их проявление будет лазерная терапия. При такой шлифовке выравниваются поверхностные слои кожи и они становятся менее заметными», – отметила диетолог.Также она отметила, что косметологи в борьбе с такими явлениями назначают курсы мезотерапии, во время которых в кожу вкалывают специальные витаминные коктейли. Они помогают ускорить регенерацию клеток. «Минусы этих процедур — болезненность и дороговизна», – предупредила Кален.По словам диетолога, можно также использовать специальные кремы, содержащие рассасывающую рубцовую ткань вещества.«Часто для того, чтобы подобрать такой крем, который действительно сработает, уходит достаточное количество времени, а эффект будет заметен лишь при регулярном использовании», – написала диетолог.Как известно, чаще всего растяжки можно встретить на бедрах, груди, животе. Только что появившиеся — багряного или фиолетового цвета. Со временем они становятся белыми, после чего сложнее поддаются коррекции.