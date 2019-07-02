Ученые нашли эффективный способ победить диабет
К такому выводу пришли ученые из Университа Глазго и Имперского колледжа Лондона (Великобритания).
Данное метаболическое заболевание преимущественно связано с увеличением веса, поэтому, по мнению специалистов, дело не в том, что есть, а в том, какие продукты в больших количествах вызывают набор лишних килограммов.
Рецепты могут содержать макароны, картофель, рис и хлеб, главное – чтобы калорийность блюда не превышала 450 ккал, это поможет в потере веса.
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