Ученые нашли эффективный способ победить диабет

В борьбе с диабетом 2 типа и преддиабетом важное значение имеет размер порции, а не источник калорий.К такому выводу пришли ученые из Университа Глазго и Имперского колледжа Лондона (Великобритания).Данное метаболическое заболевание преимущественно связано с увеличением веса, поэтому, по мнению специалистов, дело не в том, что есть, а в том, какие продукты в больших количествах вызывают набор лишних килограммов.Рецепты могут содержать макароны, картофель, рис и хлеб, главное – чтобы калорийность блюда не превышала 450 ккал, это поможет в потере веса.