Врачи рассказали, кому особенно полезно есть чеснок

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Чеснок является очень ценным продуктом, который содержит в себе множество полезных минералов и позитивно влияет на все системы человеческого организма.Все редкие элементы, которые есть в чесноке, необходимы человеку для нормального функционирования организма. Более того, чеснок — мощнейший природный антиоксидант и антисептик.Он полезен как для здоровых, так и для тех, у кого здоровье подорвано. Поэтому стоит обратить внимание на его употребление каждому человеку. Во-первых, чеснок полезен для пищеварительной системы. Благодаря этому растению желудок лучше переваривает тяжелую пищу, поэтому во многих кухнях мира его добавляют к мясу и жирным блюдам.Во-вторых, полезное свойство чеснок заключается в снижении уровня «плохого» холестерина. Это липопротеины низкой плотности, которые транспортируют общий холестерин по клеткам, после чего оседают на сосудах. Тем самым, чеснок позволяет снизить болезни сердца и сосудов, нормализовать давление.В-третьих, чеснок препятствует образованию тромбов. Оказывается, как только в кровь выбрасываются тромбоксаны, тромбоциты активно слипаются. Но совокупность веществ позволяет заблокировать процесс образования тромбоксана уже через 1-2 часа после употребления чеснока.Чеснок — идеальное средство для защиты от рака. Его полезные свойства в этом плане заключаются в том, что он защищает от свободных радикалов за счет содержания аллицина. Чеснок позволяет подавить раковые клетки.Также чеснок способен подавить рост патогенных микроорганизмов. Он может убить бактерии, штаммы кишечной палочки, сальмонеллы и золотистого стафилококка. Помощником здесь выступает аллицин и серосодержащие соединения.И наконец, чеснок полезен в плане повышения выносливости. Его ели с древних времен, чтобы увеличить работоспособности.