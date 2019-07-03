Названы факторы, провоцирующие рак груди

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Советы онколога.Онколог Анатолий Махсон назвал основные причины, способные спровоцировать развитие рака груди. Оказалось, в первую очередь риск возрастает у людей с ожирением.Эксперт рассказал, что каждые лишние пять килограмм веса повышают риск развития рака молочной железы на 4-8%. Заболевание является гормонально обусловленным, а лишний жир только продуцирует эстрогены. Снизить вероятность появления онкологии помогут физические нагрузки, например, 150-300 минут аэробных упражнений в неделю.Онколог-маммолог Аркадий Аксененко добавил, что снизить риск развития рака могут ранние роды до 20 лет и продолжительное грудное вскармливание.