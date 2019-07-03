Врачи рассказали, сколько мяса можно есть при гастрите

Как не навредить желудку.Гастрит – это воспаление слизистой оболочки стенки желудка. Он может быть острым и хроническим с периодами обострения.При остром гастрите и обострении хронического процесса пациенту необходимо придерживаться лечебной диеты. Но в вашем рационе при этом заболевании обязательно должна присутствовать и белковая пища, в частности мясные продукты.Мясо – важный пищевой продукт для всего организма, в том числе и для желудка.Что можно естьВ период обострения полностью исключаются свинина и баранина, так как это жирные продукты. Диетическое меню может состоять из курицы, кролика, телятины и индейки. Общая калорийность рациона не должна превышать 2000 ккал.Говядину (за исключением телятины) нежелательно употреблять в пищу, поскольку она может травмировать слизистую оболочку желудка. Но если вы не можете отказаться от нее, то нужно готовить в отварном, тушеном виде или на пару. Рекомендуемые рубленые паровые котлеты, порционные кусочки мяса. Энергетическая ценность 200-250 ккал на каждые 100 граммов.Телятина достаточно нежная пища, содержащая кроме белка большое количество макро и микро элементов, витаминов группы В. Мясо курицы или индейки не должно быть жестким.Крольчатина – один из самых популярных диетических мясных продуктов. Отличается минимальным количеством холестерина и жира. При этом белка в крольчатине больше, чем в курином мясе, и усваивается организмом на 95%.Однако нужно помнить, что избыток животного белка также вреден для организма. Последние исследования показывают, что большое употребление белков животного происхождения может привести к развитию рака.