Медики рассказали, как просыпаться бодрым и красивым

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Как наладить режим сна.Ещё с детства мы слышали о важности сна для нашего здоровья, вот только жизнь распорядилась иначе: мы до ночи укрощаем дедлайны, просыпаемся от звука дрели соседей и спросонья встречаем крики будильника. Разберёмся, как наладить режим сна и получить от этого максимальную пользу.Не есть, не питьДевичник или праздник в честь наступившей пятницы – это святое. Но в остальные дни лучше не ужинать пиццей с вином, особенно лёжа в кровати и засыпая. Считается, что за 2-3 часа до сна лучше воздержаться от еды и вообще отказаться от тяжёлых блюд на ужин, чтобы утром не сожалеть о содеянном.Температура по больницеПростой и быстрый рецепт свежего лица с утра – свежий воздух в спальне с вечера. Проветривание комнаты обогащает воздух кислородом и снижает уровень влажности помещения. Свежий воздух расслабит тебя и поможет успокоиться, только не нужно устраивать дома ледниковый период — оптимальной температурой для сна считаются от 20 до 22 градусов.В темноте, да не в обидеВо время сна наш организм любезно запускает выработку гормона мелатонина, который отвечает за цикл сна и бодрствования. Есть и плохая новость – гормон может вырабатываться полноценно только в абсолютной темноте, а значит засыпать под любимый сериал не самая хорошая идея. Так что задёрни шторы и купи маску для сна как у Одри Хепберн.Вечерний ритуалКонечно, если ты устало приходишь домой и без задних ног падаешь в объятия кровати, тебе не нужны дополнительные поводы для быстрого засыпания. В другом случае, ты можешь помочь расслабиться своему организму и подготовиться ко сну правильно: почитать книгу, послушать приятную музыку или помедитировать. И да, не стоит засыпать с телефоном на лице в ожидании смс от него – здоровье важнее.Время и длительность снаНормой сна считаются 8 часов в день, а ложиться лучше до полуночи, что звучит как анекдот, если у тебя двое детей или три работы. Но время и длительность сна действительно имеют значение. Ночью организм восстанавливается, а в эпидермисе проходят гормональные и обменные процессы, которые нарушаются из-за недостатка сна, не говоря уже о синяках под глазами.