Врачи назвали продукты, ускоряющие старение кожи

Каждый продукт, который потребляет человек играет большую роль в его рационе, состоянии здоровья, а также влияет на процесс старения организма.Зарубежные ученые были заинтересованы эти вопросом и составили список продуктов, которые провоцируют ускоренное старение.По словам экспертов, на скорость старения влияют многие факторы, включается генетику. Курение, пребывание на солнце и особенно диета также имеют огромное значение.Как показали исследования, маргарин приносит большой вред организму, так как он содержит трансжиры, повышающие риск хронических заболеваний. Он также связан с уровнем гидратации организма, что сказывается на появлении преждевременных морщин.Все продукты быстрого приготовления несут в себе риски выглядеть старше своих лет из-за большого количества соли. Натрий может вызвать задержку воды в организме, что чревато серьезными проблемами не только с почками.Сахар является врагом общества №1, когда дело доходит до преждевременного старения. Рафинад является ключевой причиной ожирения и воспаления, не говоря уже о кариесе. Пищевое изделие не только способствует развитию диабета, но и является любимым топливом раковых клеток.Хлеб и макаронные изделия из рафинированной белой муки имеют высокий гликемический индекс, что означает, что они очень быстро повышают уровень сахара в крови.Последние исследования показали, что консервированное мясо из-за содержания в нем нитратов и нитритов, используемых для сохранения, подвергает тело риску рака. Это напрямую связано с ускоренным старением. Завершает список алкоголь, употребление которого следует ограничить, особенно это касается сахаросодержащих напитков.