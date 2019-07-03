Диетологи рассказали, как похудеть на 20 кг за месяц

Сбросить вес приблизительно в объеме 20 килограммов за месяц можно на рыбной диете, но также в рацион можно включать молочные продукты.Диетологи считают, эта диета подходит людям, которые спокойно обходятся без мяса. Потому что если вы употребляете мясо парнокопытных или птицу, вам будет трудно насытиться рыбной пищей. Она переносится организмом легче и вы не ощутите тяжести в желудке.Соответственно, физиологическое насыщение произойдет раньше, чем вы сможете это осознать и будете продолжать есть, возможно, даже нарушая диету и переключаясь на красное мясо или мясо птицы.Но если вы не испытываете резкий аппетит при виде красного мяса, то можете спокойно исключить из рациона, устраивая себе «рыбные дни». В эти дни вам можно будет употреблять кисломолочные продукты.В остальные дни – молочные продукты и блюда с добавлением яиц обеспечат вас достаточным количеством белка.И если вы хотите на самом деле чувствовать себя лучше, замените конфеты фруктами, а в рацион также добавьте бурый рис: он поддержит в вас силы, но не будет провоцировать набор веса, как это происходит с белым рисом.