Медики рассказали, действительно ли полезна вода с лимоном
Многие специалисты рекомендуют пациентам пить с утра стакан воды с лимоном и медом.
Однако врачи усомнились в пользе напитка и опровергли популярные мифы:
Способствует процессу похудения. Американские ученые проводили исследования, правда, с обычной водой. Как выяснилось, для того, чтобы сбросить лишние килограммы, необходимо перед приемом пищи выпивать по пол-литра воды.
Помогает укрепить иммунитет. На самом деле, в дольке лимона содержаться всего 5 декабря витамина С, в то время как суточная норма составляет 75-90 гр.
Лекарство от всех болезней. Данное утверждение не имеет под собой научного обоснования.
Выводит токсины. Как правило, именно печень управляет процессом очистки. Влияния на данный процесс лимонной воды не обнаружено.
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