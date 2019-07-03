Медики рассказали, действительно ли полезна вода с лимоном

Распространенные заблуждения были опровергнуты.Многие специалисты рекомендуют пациентам пить с утра стакан воды с лимоном и медом.Однако врачи усомнились в пользе напитка и опровергли популярные мифы:Способствует процессу похудения. Американские ученые проводили исследования, правда, с обычной водой. Как выяснилось, для того, чтобы сбросить лишние килограммы, необходимо перед приемом пищи выпивать по пол-литра воды.Помогает укрепить иммунитет. На самом деле, в дольке лимона содержаться всего 5 декабря витамина С, в то время как суточная норма составляет 75-90 гр.Лекарство от всех болезней. Данное утверждение не имеет под собой научного обоснования.Выводит токсины. Как правило, именно печень управляет процессом очистки. Влияния на данный процесс лимонной воды не обнаружено.