Ученые оценили вред от бытовых приборов

Достижения современной техники для человека безопасны.Способны ли обычный телевизор или микроволновка убить вас, пока вы спите? Гуляют ли по квартире таинственные «лучи смерти», распространяемые роутером? «ВМ» выяснила, стоит ли опасаться собственной электроники.Достижения современной техники для человека безопасны, если придерживаться правил эксплуатации и не надевать себе на голову работающую микроволновку.Об этом уже написаны тысячи научных статей. Конечно, облучает и сотовый телефон, и микроволновая печь, которая создает две частоты для разогрева еды, а также электромагнитное поле. Но достаточно отойти от прибора на 1,5–2 метра, и все — никакого вреда вы уже не получите. Главное — убедитесь, что у вас прямо за стеной спальни не находится трансформатор, — рассказал председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев.Мобильники опаснее. Опыты показывают, что хватит всего 15–30 секунд, чтобы мозг ощутил воздействие электромагнитного поля при разговоре. Хорошая новость — гарнитура способна от этого защитить.У людей, которые рассказывают про «лучи смерти», пронизывающие жилище, часто имеется паранойяльное или параноидальное расстройство, уверен клинический психолог, руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс.В отличие от параноиков паранойялы часто могут рационально обосновать свой бред. И таких людей среди нас живет очень много. Кто-то вещает про «лучи смерти», а другие — про козни ФСБ, мешающие наладить свою жизнь, — отметил Михаил Хорс. — Такими навязчивыми идеями часто страдают руководители тоталитарных сект.Как раз по причине рациональности своих страхов им и удается привлечь внимание доверчивых граждан.Электромагнитные поля — это весьма серьезная угроза для всех жителей современного мегаполиса. И не только они, утверждают парапсихологи.Помимо очевидной опасности для организма, которую представляют электромагнитные поля от бытовой техники, техника еще и воздействует на биополе человека.Мы находимся под постоянным облучением. Даже выдернув микроволновку из розетки, вы не избавитесь от ее губительного воздействия. Она, как вся бытовая техника в доме, продолжит искажать ваше биополе, что в лучшем случае приведет к не очень тяжелым болезням. Излучение лучше всего поглощают кактусы. Они нейтрализуют вредное воздействие этой техники, — заявил парапсихолог Михаил Васильев.Одним из самых опасных современных источников электромагнитного излучения современные ученые считают бытовые роутеры, раздающие Wi-Fi. Их сигнал в пике работы сравним с базовой станцией. Поэтому держать роутеры лучше не менее чем в трех метрах от жилых комнат — в коридоре или кухне.