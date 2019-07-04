Врачи рассказали, как на нас влияет солнечное затмение

Украинцы не смогут за ним наблюдать.Солнечное затмение 2 июля будет частичным и украинцы не смогут за ним наблюдать. Его можно увидеть только на территории Южной Америки.Продолжительность полного затмения составит около четырех минут. Оно начнется над Тихим океаном и по диагонали пройдет с Ла-Серены к югу от Буэнос-Айреса через Чили и Аргентину.Солнечное затмение нанести существенный вред физическому здоровью человека не может. Нет ни одного научного подтверждения, что солнечное затмение влияет на человека. Однако, если смотреть на затмение (и на обычное солнце) без защитных фильтров – это может навредить вашим глазам.Очки, в том числе солнцезащитные, обычные бинокли и телескопы, дымчатое стекло и др. не подойдут: они блокируют большую часть белого света, а вот ультрафиолетовое и инфракрасное излучения будут проникать через них и вредить глазам.Лучше запастись специальными солнечными фильтрами, которые блокируют все вредное излучение. А если такого фильтра нет, то смотреть на затмение можно только в момент стопроцентного покрытия солнечного диска.Группа украинских ученых заметила, что во время солнечного затмения менялось поведение насекомых и некоторых птиц. За 24 минуты до полного затемнения ласточки стали собираться в большие стаи. За 4 минуты до полной фазы все ласточки улетели в своих гнезд.Стоит отметить, что в вечернее время этого времени года они продолжали полеты в сумерках и при меньшей освещенности. За 2 минуты до полной фазы начал постепенно затихать стрекот кузнечиков. В момент наступления полного затмения полностью замолчали все дневные насекомые, а сумеречно-ночные виды также не выявили никакой активности. В некоторых селах одновременно спели петухи. Первые звуки отдельных представителей насекомых можно было услышать только через 4 минуты после окончания полной фазы.Также солнечное затмение негативно влияет на солнечную энергетику, уровень производства электроэнергии падает в три раза. Но этот эффект кратковременный и не несет значительные экономические потери.