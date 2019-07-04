Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту

Достаточно разбавить обычной водой сок.Специалисты рекомендуют пить летом разбавленный водой яблочный сок – он эффективно помогает восполнить нехватку важных солей, которые организм теряет в жару.Повышенное потоотделение в жаркую погоду является фактором потери минеральных солей, вымываемых из тела вместе с влагой. При этом возникает солевой дисбаланс, который способствует ухудшению самочувствия, проблемам с давлением, почками, сердцем. Чтобы защитить свой организм от грозящих ему в жару неприятностей, полезно пить разбавленный яблочный сок, — об этом, в частности, заявила руководитель проекта союза производителей соков Людмила Хомич.«Разбавленный в два раза водой яблочный сок способствует поддержанию солевого баланса, необходимого для нормального давления и обменных процессов. Плюс ко всему он хорошо утоляет жажду», — пояснила Хомич.Правоту слов эксперта подтверждают и результаты исследования канадских ученых. Исследователи проводили эксперимент, используя разбавленный яблочный сок вместо солевого раствора, который медики дают при обезвоженности организма в связи с кишечной инфекцией.Оказалось, что яблочный сок с водой действует на 17% эффективнее электролитов. По мнению специалистов, данный эффект связан с присутствием в соке большого количества калия, способствующего регуляции водно-солевого баланса.