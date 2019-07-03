Названы фрукты и овощи, снижающие риск инсульта

Согласно Голландскому исследованию, белая мякоть фруктов и овощей способствует предотвращению инсульта.

Предыдущие опыты устанавливали связь между высоким потреблением фруктов/овощей и сниженным риском данного заболевания. Однако исследование, проведённое в Голландии, впервые обозначила связь с цветом продукта.

Фрукты и овощи были классифицированы на четыре цветовых группы:

Зелёные. Тёмные листовые овощи, капуста, салат.

Оранжевые/Жёлтые. В основном в эту группу входят цитрусовые фрукты.

Красные/Фиолетовые. Помидоры, баклажаны, перец и так далее.

Белые. 55% данной группы составляют яблоки и груши.

Исследование, проведённое в Университете Вагенингена в Нидерландах, включило в состав «белой» группы бананы, цветную капусту, цикорий и огурец. Картофель в список не вошёл.

Яблоки и груши содержат большое количество диетического волокна и флаваноид под названием кверцетин, который, как полагают, играет положительную роль при таких состояниях, как артрит, сердечные проблемы, тревога, депрессия, усталость и астма.

Не было найдено взаимосвязи между инсультом и зелёными, оранжевыми и красными фруктами/овощами.

Тем не менее, заболевание инсультом на 52% ниже у людей с высоким потреблением белых фруктов и овощей.

Ведущий автор исследования, Линда М. Ауде, магистр, постдокторант по вопросу питания человека отметила: «В то время как белые фрукты и овощи играют определённую роль в профилактике инсульта, остальные цветовые группы защищают от других хронических заболеваний».

Подводя итог, стоит сказать, что необходимо включать в свой рацион разнообразие фруктов и овощей различных цветов, в особенности белые.
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