Врачи рассказали, как клюква влияет на работу сосудов и сердца

Ученые из Лондона выяснили: клюквенный сок может снизить артериальное давление.Дело в том, что в составе напитка, даже разбавленного, есть особые вещества – процианидины.По мнению доктора Роджера Кордера, эти соединения препятствуют сужению сосудов, а значит, снижают АД и способствуют правильной работе сердечно-сосудистой системы. Именно «сжимание» нередко является причиной возникновения многих болезней сердца.Ранее существовало мнение, что одним из лучших средств для профилактики сужения кровеносных сосудов является красное вино. Но новые исследования показывают: клюквенный сок – хорошая альтернатива.Чтобы напиток действительно стал эффективным средством в борьбе с гипертонией и другими болезнями сосудов и сердца, специалисты советуют приобретать в магазинах клюквенный сок без сахара либо готовить напиток самостоятельно.