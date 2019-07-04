Диетологи рассказали, какой запах снижает аппетит
Нюхать ваниль следует перед приемами пищи, тогда количество съеденного будет меньше, чем обычно.
Психологи отмечают, что повышенный аппетит часто связан с эмоциональными проблемами и стрессом. Аромат ванили успокаивающе действует на гипоталамус, который снижает интенсивность выработки желудочного сока и уменьшает аппетит.
Ученые выяснили, что летучие вещества аромата проникают в головной мозг и способствуют выработке гормона счастья.
Благодаря этому у организма появляется чувство насыщения: он считает, что было съедено что-то сладкое.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
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