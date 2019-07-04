Врачи назвали причины появления аллергии на кофе

Кофе имеет в своем составе более 2 тысяч различных веществ, некоторые из которых очень благотворно влияют на организм.Например, стимулируют работу нервной системы и мозга, а также защищает от некоторых штаммов вируса папилломы человека. Однако в составе натуральных кофейных зерен содержатся и элементы, способные вызвать симптомы аллергии. Это не только кофеин, но и хлорогеновая кислота. Именно она является основным аллергеном, с точки зрения специалистов.В то же время возникновение негативной реакции, такой как аллергия, зависит в первую очередь от индивидуальных особенностей организма. Дело в том, что некоторые вещества могут проникать в кровь, преодолевая барьеры иммунной системы. Сами по себе эти вещества не несут вреда организму, но тот факт, что они обошли защитную систему, может вызвать патологическую реакцию. Аллергены могут проникнуть в кровь не только через органы пищеварения, но и через слизистые оболочки, поэтому аллергия появляется даже из-за запаха напитка.Характерно, что тяжелее переносятся напитки из натуральных зерен, в то время, как растворимый кофе реже провоцирует патологию.В большей степени негатив на растворимый и молотый кофе проявляется у следующих групп людей:Дети до 10 лет и пожилые люди. В первом случае иммунная система еще недостаточно развита, а во втором – она уже ослаблена;Беременные женщины, особенно в I триместре. Это связано с тем, что в организме происходит значительная перестройка и защитные функции значительно снижаются. Впрочем, многие женщины и не стремятся баловать себя этим бодрящим напитком из-за потенциального вреда для ребенка, а также из-за симптомов утреннего токсикоза;Люди, перенесшие тяжелые респираторные или неинфекционные заболевания. На фоне таких недугов всегда ослабляется иммунная система, поэтому привычные продукты провоцируют симптомы аллергии;Люди, постоянно испытывающие стресс и страдающие недосыпом. Они часто злоупотребляют кофе, в то время как постоянные перегрузки ослабляют иммунитет и аллерген легко проникает в кровь. Кроме того, чрезмерное употребление кофеина не полезно даже для абсолютно здоровых взрослых людей, а тем более, детей.Это лишь некоторые группы риска, у которые может проявиться аллергия на кофе. Этот неоднозначный и парадоксальный по своим свойствам продукт может вызвать внезапно симптомы аллергии даже у людей, которые всегда спокойно его переносили.Аллергия на кофе: терапияЛечением аллергической реакции на кофе занимается аллерголог-иммунолог. Чтобы выявить причину негативной реакции, необходимо провести анализы. Пробы берутся методом введение предполагаемого аллергена под кожу или добавлением антител в структуру волос. Проявившаяся симптоматика расскажет врачу о том, какое вещество может вызвать непереносимость и как эффективно избавиться от аллергии.Лечение этой патологии требует длительного времени и значительного количества медикаментов. Их можно комбинировать между собой, исходя из конкретной ситуации.Выбор лекарственных средств зависит от различных факторов: интенсивности и продолжительности реакции, ключевых симптомов и особенностей организма больного. Тем не менее, существует определенная схема, которая подходит для большинства случаев.Аптечные средства:Препаратами первой необходимости являются антигистаминные таблетки, капли или сиропы. Большинство из них решают целый комплекс проблем, включая крапивницу, зуд и отек слизистых. Наиболее современными средствами являются Зодак, Цитрин, Эриус, Кларитин. Однако в некоторых ситуациях может потребоваться препарат более раннего поколения. Среди них Кетотифен. Это доступное лекарство, которое эффективно борется с отеками и требуется, если есть опасность удушья. К отрицательным сторонам Кетотифена относится выраженный седативный эффект, поэтому принимать его лучше пред сном и в течение суток не садиться за руль;Поскольку чаще всего аллергены из кофе попадают в организм через пищеварительную систему, требуются абсорбирующие препараты. К ним относятся Рекицен РД, Лакто-фильтрум, Активированный уголь или Белый уголь. Их нужно принимать по 2-3 раза в день за полчаса до еды. Курс обычно составляет не менее 2 недель;При появлении высыпаний и крапивницы на коже следует использовать противозудные мази, кремы или гели. Если воспаления нет, то можно использовать Фенистл-гель. Он вполне безопасен и не вызывает системных изменений. В случаях когда появляются очаги дерматита, требуются кортикостероидные мази. На сегодняшний день применяют Гидрокортизон, Пимафукорт, Преднизолон. В современных препаратах довольно низкая концентрация гормонов, поэтому они считаются безопасными, даже если помощь требуется ребенку;Если аллергия носит хронический характер, полезно принимать такие препараты, как рыбий жир и глюконат кальция. Они снижают чувствительность организма к гистаминам, а также укрепляют иммунитет и способствуют очищению кожи от высыпаний. В особо тяжелых случаях глюконат кальция можно применять в виде внутривенных инъекций, так он быстрее всасывается и начинает действовать.Народные средства:В комплексной терапии также применяются нетрадиционные средства. К ним относится отвар чреды, который способен снять воспалительный процесс. Использовать его можно и в качестве наружного средства, для обработки очагов дерматита, и как обычный травяной чай, способный снять отечность и вывести аллергены;Также проверенным средством является раствор горноалтайского мумие. Это вещество имеет богатый химический состав. Многие его составляющие оказывают противовоспалительное, очищающее и противоотечное воздействие. Принимать раствор можно по 100 г 1 раз в день.Использование таких домашних лечебных средств удачно дополняет консервативное лечение и помогает быстрее избавиться от приступа.Аллергия на кофе: профилактические мерыКофе – не самый аллергенный продукт, в отличие от своего соседа по лавочкам колонизаторов – какао. Содержимое кофейных бобов чаще вызывает аллергию из-за интенсивности употребления. Любой, даже самый безобидный продукт приносит вред, если есть (или пить) его без меры, поэтому основной профилактической мерой является самоограничение.Конечно, начать свой день без чашечки ароматного бодрящего напитка очень сложно. Но, если этот напиток приносит вред здоровью, то возможно либо остановиться на этой единственной чашечке, либо заменить кофе цикорием, зеленым чаем или апельсиновым соком. В комплексе с контрастным душем эти напитки тоже помогают вернуться из царства Морфея в привычный мир.Кроме того, людям, склонным к аллергическим реакциям, можно пройти вакцинацию. Курс уколов нужно делать в период обострения – обычно весной. После того, как эти процедуры будет завершены, можно будет забыть о любом виде аллергии на 3 года, а затем повторить курс.