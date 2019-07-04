Ученые: Поздний ужин может привести к летальному исходу

Поздний ужин может привести к летальному исходу.Так считают представители государственного университета в бразильском Сан-Паулу.Они провели исследование и выяснили, как влияет на обмен веществ и здоровье поздний ужин, которые состоялся меньше, чем за 2 часа до сна.Люди, которые ужинали не раньше, чем за два часа до того как отправится ко сну, имели существенно повышенный риск летального исхода в случае инфаркта.Ученые считают, что прием большего количества пищи в первой половине дня способствует тому, что тело лучше сжигает калории, в результате в организме устанавливается более благоприятный в целом гормональный баланс.В исследовании участвовали около 100 человек, которые уже перенесли инфаркт. Часть из них задерживали последний прием пищи на период, который был меньше двух часов. Их гормональный баланс был наихудшим в сравнении с двумя другими группами исследуемых – одни отказывались от завтрака, а другие – не завтракали и ужинали очень поздно вечером, почти перед сном.