Ученые: Поздний ужин может привести к летальному исходу
Так считают представители государственного университета в бразильском Сан-Паулу.
Они провели исследование и выяснили, как влияет на обмен веществ и здоровье поздний ужин, которые состоялся меньше, чем за 2 часа до сна.
Люди, которые ужинали не раньше, чем за два часа до того как отправится ко сну, имели существенно повышенный риск летального исхода в случае инфаркта.
Ученые считают, что прием большего количества пищи в первой половине дня способствует тому, что тело лучше сжигает калории, в результате в организме устанавливается более благоприятный в целом гормональный баланс.
В исследовании участвовали около 100 человек, которые уже перенесли инфаркт. Часть из них задерживали последний прием пищи на период, который был меньше двух часов. Их гормональный баланс был наихудшим в сравнении с двумя другими группами исследуемых – одни отказывались от завтрака, а другие – не завтракали и ужинали очень поздно вечером, почти перед сном.
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